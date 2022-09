Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um in Immobilien zu investieren. In Deutschland sind direkte Investments in Einzelimmobilien sehr beliebt. Für ansprechende Objektgrößen und eine angemessene Risikodiversifikation erfordert der Direktkauf einer Immobilie jedoch viel Eigenkapital und meist auch eine Fremdfinanzierung. Hinzu kommt ein enormer Zeitaufwand, der mit einem direkten Investment in Immobilien verbunden ist. Dadurch, dass am Ende nur eine Immobilie erworben wird, holt sich der Anleger im Endeffekt nicht den gewünschten Diversifikationseffekt ins Portfolio, sondern konstruiert sich ein Klumpenrisiko. Mit indirekten Investments partizipieren Anleger dagegen mit minimalem Zeitaufwand am lukrativen Immobilienmarkt. Allerdings kann es für Investoren in diesem Bereich schwierig sein, aus dem vielfältigen Angebot die richtigen Investments zu selektieren. Darüber hinaus haben viele Investoren aufgrund eines fehlenden Netzwerks und hoher Mindestanlagevolumina keinen Zugang zu hochwertigen Investitionsmöglichkeiten.