Laut einer Studie der UBS investieren Hochvermögende 35 % ihres Kapitals in alternative Anlagen wie zum Beispiel Immobilien. Auch bei Privatanlegern sind sie in Form von Einzelimmobilien und offenen Immobilienfonds eine beliebte Anlageklasse. Allerdings bieten diese Investmentarten viele Herausforderungen. Mit direkten Immobilienanlagen ist eine systematische Portfoliodiversifikation aufgrund des historisch hohen Preisniveaus am Markt für Einzelimmobilien für viele Anleger meist schwierig. Hinzu kommen der Zeitaufwand für Prüfung, Erwerb sowie Verwaltung sowie eventueller Bauherrenstress und Optimierung oder Verkauf der Immobilie. Ein Investment in offene Immobilienfonds ist dagegen vergleichsweise einfach. Jedoch sind die Renditen mit 1–2 Prozent niedrig. Grund hierfür sind vor allem hohe Ausgabeaufschläge und Verwaltungsgebühren.