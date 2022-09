In jedes Investment investieren wir einen substanziellen Teil eigenes Kapital. Dadurch haben wir selbst ein starkes Eigeninteresse an der Sicherheit der Investments. Mit fundierten Due-Diligence-Prozessen sorgen wir für die beste Auswahl und Qualität aller Investments. Für jedes Investment sichern wir uns zudem ein umfassendes Paket von Sicherheiten. Die Auswahl exzellenter Partner mit hervorragendem Track Record garantiert uns darüber hinaus höchste Professionalität und Verlässlichkeit. So arbeiten wir in Ihrem und unserem eigenen Interesse auf verschiedenen Ebenen daran, bei allen Investments für die angemessene Sicherheit in der jeweiligen Anlageklasse zu sorgen.